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Композитора Вячеслава Добрынина похоронят 4 октября на Троекуровском кладбище

Народного артиста РФ Вячеслава Добрынина похоронят 4 октября на Троекуровском кладбище. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Источник: Александр Шогин/Фотохроника ТАСС

«Его похоронят на Троекуровском кладбище 4 октября. Церемония прощания со Славой состоится в похоронном доме Троекурово. О времени пока информации нет», — сказал он.

Вячеслав Добрынин — эстрадный певец, автор около тысячи песен, среди которых «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро», «Ах, какая женщина», «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Напиши мне письмо», «Ни минуты покоя», «Все, что в жизни есть у меня» и другие. О смерти артиста на 79-м году жизни стало известно 1 октября.