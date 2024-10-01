Композитора Вячеслава Добрынина похоронят 4 октября на Троекуровском кладбище

Вячеслав Добрынин — эстрадный певец, автор около тысячи песен, среди которых «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро», «Ах, какая женщина», «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Напиши мне письмо», «Ни минуты покоя», «Все, что в жизни есть у меня» и другие. О смерти артиста на 79-м году жизни стало известно 1 октября.