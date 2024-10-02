Губернатор Александр Гусев прокомментировал победу воронежского «Факела» в матче с «Рубином»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем telegram-канале во вторник, 1 октября, прокомментировал победу «Факела» над «Рубином» в пятом туре группового этапа Кубка России. Глава региона отметил, что победа была совершенно заслуженной и, несмотря на то, что игра прошла в гостях и «Рубин» давил на «Факел», воронежская команда проявила «огненный» характер и сумела поймать соперника на ошибке.
— Благодарю футболистов, тренерский штаб и руководство клуба за добросовестное отношение к делу, за волю к победе. Теперь ждем новых достижений в чемпионате страны. Конечно, свой вклад в гостевую победу внесли и наши лучшие в стране болельщики, которые мощно поддерживали «Факел» на стадионе в Казани. Спасибо вам за преданность и веру в команду! Туман рассеивается, — сказал Александр Гусев.
Как сообщало РИА «Воронеж», матч состоялся во вторник, 1 октября, и завершился со счетом 1:0 в пользу «огнеопасных». Единственный гол забил с пенальти воронежский нападающий Владимир Ильин на 19-й минуте.