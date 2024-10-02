Губернатор Александр Гусев прокомментировал победу воронежского «Факела» в матче с «Рубином»

— Благодарю футболистов, тренерский штаб и руководство клуба за добросовестное отношение к делу, за волю к победе. Теперь ждем новых достижений в чемпионате страны. Конечно, свой вклад в гостевую победу внесли и наши лучшие в стране болельщики, которые мощно поддерживали «Факел» на стадионе в Казани. Спасибо вам за преданность и веру в команду! Туман рассеивается, — сказал Александр Гусев.