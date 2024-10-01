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Ростовчанам рассказали о работе «семейного трансфера» пенсионных баллов

Экономист рассказал жителям Ростовской области о работе «семейного трансфера» пенсионных баллов.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам рассказали о работе «семейного трансфера» пенсионных баллов. Об этом сообщили в Инфо24 со ссылкой на экономиста Георгия Остапковича.

По словам специалиста, если такой закон примут, то граждане смогут с помощью «семейного трансфера» увеличить пенсию своим родителям.

— Вреда это не нанесет, а насколько будет полезно и повлияет на социальную сферу — сказать пока сложно, — отметил специалист.

Кроме того, для реализации этого проекта особых затрат со стороны государства не потребуется — кроме расходов на учет передаваемых баллов.