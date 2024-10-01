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В Башкирии температура воздуха опустится до −6 градусов

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидаются ночные заморозки. По прогнозу синоптиков, второго октября столбики термометров в некоторых районах республики опустятся до −6 градусов.

— Температура воздуха ночью +1,+6°, в северных и горных районах −1…-6°, днем +13…+18°, — рассказали в Башгидрометцентре.

Характер погоды не изменится и в четверг, 3 октября. Ночью жителей Башкирии ждут минусовые значения, а днем температура прогреется максимум до +18 градусов. Осадков в эти дни метеорологи не ожидают.

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