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Ростовчанам рассказали, почему многие любят мистику

Психолог рассказала ростовчанам, почему многие стали обращаться к мистике.

Источник: Комсомольская правда

Психолог объяснила тягу россиян к мистике. Об этом сообщили в Инфо24 со ссылкой на психолога Александру Миллер.

По словам специалиста, многим жителям свойственно надеяться на чудо, полагаться на счастливый случай, лотерейный билет или волшебную таблетку.

— Волшебная таблетка от всех недугов со времен Советского Союза, когда садились семьями, возле телевизора с банками воды и намагничивали ее на нужный лад, сохранилась, к сожалению и по сей день, — рассказала специалист.

Психолог отметила, что вера в «чудо» помогает людям быть более счастливыми, а также строится на нежелании работать над собой. А те, кто часто любит ходить к тарологам и гадалкам Александра Миллер посоветовала вспомнить, что человек может изменить свою жизнь сам и взять ответственность за себя.