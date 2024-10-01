Ростовчанам рассказали, почему многие любят мистику

Психолог объяснила тягу россиян к мистике. Об этом сообщили в Инфо24 со ссылкой на психолога Александру Миллер.
По словам специалиста, многим жителям свойственно надеяться на чудо, полагаться на счастливый случай, лотерейный билет или волшебную таблетку.
— Волшебная таблетка от всех недугов со времен Советского Союза, когда садились семьями, возле телевизора с банками воды и намагничивали ее на нужный лад, сохранилась, к сожалению и по сей день, — рассказала специалист.
Психолог отметила, что вера в «чудо» помогает людям быть более счастливыми, а также строится на нежелании работать над собой. А те, кто часто любит ходить к тарологам и гадалкам Александра Миллер посоветовала вспомнить, что человек может изменить свою жизнь сам и взять ответственность за себя.