Ростовчанам рассказали, почему многие любят мистику

Психолог отметила, что вера в «чудо» помогает людям быть более счастливыми, а также строится на нежелании работать над собой. А те, кто часто любит ходить к тарологам и гадалкам Александра Миллер посоветовала вспомнить, что человек может изменить свою жизнь сам и взять ответственность за себя.