В Ростовской области началась декада пожилых людей

Для пенсионеров подготовили больше 240 различных мероприятий. Так, пожилые люди смогут принять участие в чемпионате Ростовской области по компьютерному многоборью «Понятный интернет», творческом фестивале «Осенний листопад — 2024» и в других акциях. Также в регионе пройдут ярмарки вакансий и занятий по соцадаптации.