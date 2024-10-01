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В Ростовской области началась декада пожилых людей

Для пожилых людей Ростовской области подготовили больше 240 мероприятий.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области началась декада пожилых людей. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Отметим, что она стартовала в Международный день пожилых людей — 1 октября.

Для пенсионеров подготовили больше 240 различных мероприятий. Так, пожилые люди смогут принять участие в чемпионате Ростовской области по компьютерному многоборью «Понятный интернет», творческом фестивале «Осенний листопад — 2024» и в других акциях. Также в регионе пройдут ярмарки вакансий и занятий по соцадаптации.

Напомним, что в Ростовской области проживает более 1 млн граждан пожилого возраста и инвалидов.