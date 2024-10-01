В РФ актуализируют основы госконтроля детского отдыха

Говоря о ценах на путевки в детские лагеря, вице-премьер заметил, что называется самая разная стоимость. Он привел в пример Саратовскую область, где, согласно постановлению правительства региона, средняя стоимость путевки в организациях отдыха детей и их оздоровления на территории области составляет 1 248 рублей в сутки, что чуть более 26 тыс. рублей за смену в 21 день. «Прежде всего нам необходимо прийти к единой системе мер и показателей. Этим как раз и займется создаваемая правительственная комиссия, конечно, с законодателями и представителями субъектов», — сказал Чернышенко.