В РФ актуализируют основы госконтроля детского отдыха

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Основы государственного контроля детского отдыха, не обновлявшиеся с 2017 года, будут актуализированы в России с учетом разработки федерального закона, который регулировал бы все вопросы этой сферы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на правительственном часе в Госдуме, посвященном вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
«У нас (правительства — прим. ТАСС) абсолютно такая же позиция по вопросу разработки и утверждения рамочного федерального закона, который регулировал бы все вопросы детского летнего отдыха. В нем нам совместно важно будет договориться и отфиксировать все термины и понятия, системные подходы. И уже в развитие закона мы актуализируем Основы государственного регулирования и государственного контроля детского отдыха, которые у нас с 2017 года не обновлялись», — сказал он.
Говоря о ценах на путевки в детские лагеря, вице-премьер заметил, что называется самая разная стоимость. Он привел в пример Саратовскую область, где, согласно постановлению правительства региона, средняя стоимость путевки в организациях отдыха детей и их оздоровления на территории области составляет 1 248 рублей в сутки, что чуть более 26 тыс. рублей за смену в 21 день. «Прежде всего нам необходимо прийти к единой системе мер и показателей. Этим как раз и займется создаваемая правительственная комиссия, конечно, с законодателями и представителями субъектов», — сказал Чернышенко.
Также, по его словам, самым оперативным инструментом, который обеспечивает доступность детского отдыха в лагерях, является проект быстровозводимых конструкций. Так, за 2023 год было построено 89 таких объектов на 4,5 тыс. номеров, которые обеспечивают отдых 12 тыс. детей. Чернышенко отметил, что эта программа продлена до 2030 года.
Вице-премьер заметил, что помимо укрепления здоровья стоит вопрос допобразования детей во время отдыха. Одной из составляющих этого является воспитание в соответствии с традиционными духовно-нравственными ценностями. «Я хочу подчеркнуть важность внесенного законопроекта, предусматривающего подготовку единой программы воспитательной работы в детских лагерях», — отметил Чернышенко.
Кроме того, он поддержал масштабирование практики создания региональных центров «Авангард», чтобы они были включены в систему патриотического воспитания и отдыха детей.