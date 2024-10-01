Журналист Невзоров публично отрекся от Петербурга на концерте в США

В августе 2023 года стало известно, что Невзорова оштрафовали на 20 тыс. руб. по статье о разжигании ненависти. Как сказано в постановлении о возбуждении дела, 13 февраля 2023 года на YouTube-канале журналиста была опубликована видеозапись его интервью белорусской службе Радио Свобода, во время которого он негативно высказался о президенте России, событиях в Крыму в 2014 году, о жителях России, а также про российскую армию, спецоперацию и актеров.