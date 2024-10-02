Из маршрута «Кометы» убрали Новороссийск

Компания-перевозчик заявила об изменениях в маршруте курсирующей по Черному морю «Кометы». Судно на подводных крыльях до конца навигации продолжит курсировать между Геленджиком и Сочи, но заходить в Новороссийск больше не будет.
«В октябре будут совершаться рейсы Геленджик-Сочи-Геленджик, в Новороссийск заходить судно не будет», — говорится в сообщении на сайте перевозчика.
Морское такси начало курсировать по Черному морю с 2022 года. Популярность такого вида транспорта оказалось столь высока, что в 2024 году ее планируют продлить до середины октября. Все будет зависеть от погодных условий.