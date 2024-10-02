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В Ростове 2 октября ветер стихнет

Температура воздуха нагреется до 24.

Сейчас в Трентоне: +15° 2 м/с 89% 756 мм рт. ст. +16°
Источник: Mail.ru

По данным ростовского гидрометцентра, в донской столице в среду, 2 октября, ожидается переменная облачность, осадков не будет. Температура воздуха днём нагреется до 24, а ночью опустится до 11. Ветер усилится до 3 м/с.

В регионе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер усилится до 6−11 м/с, порывы — до 12−14 м/с. Температура воздуха днём составит 21… 26. Ночью температура опустится до 9… 14, местами — до 5.

Кроме того, в северо-западных, северо-восточных, южных, юго-восточных, местами в центральных районах и Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс).