Увеличить число аварийных бригад и высадить тысячи деревьев: Осенние работы в Ростове обсудили в администрации Ростова

Вопрос подготовки городского хозяйства к отопительному периоду и осеннее озеленение городских территорий — среди ключевых на городской повестке. Их подняли во вторник, 1 октября, на расширенном планерном совещании под председательством главы администрации Ростова Алексея Логвиненко.
ПОЧТИ 5 МЛРД РУБЛЕЙ НА КОММУНАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ.
Работы по подготовке к отопительному сезону 2024−2025 годов идут по графику и уже находятся на завершающей стадии.
— К зиме готовы все соцобъекты городского и областного подчинения: в том числе школы, детсады, больницы, поликлиники, роддома, — перечислил Алексей Валентинович. — Регламентные работы выполнены в 4 653 многоквартирных домах с центральным отоплением из 4 807. В оставшихся управляющие компании и ТСЖ должны все сделать до 10 октября.
Чтобы пройти отопительный сезон стал по возможности безаварийным для предприятий ЖКХ, в городе увеличили объемы реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем жизнеобеспечения.
— Суммарный объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры до конца года составит порядка 5 млрд рублей.
Кроме того, продолжается работа по оформлению бесхозных тепловых вводов в муниципальную собственность и передаче их на баланс ресурсоснабжающих организаций.
— По итогам совещания поставил задачу перед коммунальными службами выполнить мероприятия по подготовке к зиме в срок и качественно, чтобы запустить отопление вовремя. И при запуске тепла обязательно нарастить число аварийных бригад для оперативного устранения возможных дефектов.
НА 28 ТЫСЯЧ КУСТАРНИКОВ БОЛЬШЕ.
Что касается осеннего озеленения города, то в нынешнем году решено изменить подход, сделав акцент на многолетние и вечнозеленые. Однолетники же яркими деталями будут дополнять цветочные композиции.
— Уже этой осенью на улицах и площадях Ростова появятся почти 28 тысяч кустарников: это гортензия, форзиция, спирея, можжевельник и кустарники в живую изгородь — бирючина, барбарис. Для них определено более 60 локаций, — перечислил глава. — Высадим также порядка десяти тысяч многолетних растений: шалфей, хризантемы, злаковые.
Многолетники украсят круговые развязки, центральные улицы районов, парки, скверы. При этом на улицах Мечникова и Текучева цветочное оформление появится впервые.
— Принимая во внимание положительный отклик горожан, продолжим высаживать тюльпаны. Массовые высадки пройдут как в уже привычных местах — на улице Пушкинской, проспектах Шолохова и 40-летия Победы, так и в новых — на Ворошиловском проспекте и улице Красноармейской.
А во второй половине месяца пройдут осенние Дни древонасаждения. Они стартуют 19 октября и продлятся до середины ноября.
— Планируется высадить порядка двух с половиной тысяч саженцев деревьев и четырех тысяч — кустарников. Многие ростовчане любят этот праздник и охотно принимают участие в озеленении любимого города. Меняются наши дворы, парки и пешеходные зоны.
В этом году глава поручил уделить особое внимание озеленению территорий школ, детских садиков, учреждений допобразования.
— Еще почти шесть тысяч деревьев и более восьми тысяч кустарников высадим этой осенью в рамках компенсационного озеленения. Отмечу, что решение вопросов озеленения — это совместная задача всего городского сообщества и только совместными усилиями мы достигнем желаемого результата.