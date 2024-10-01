Увеличить число аварийных бригад и высадить тысячи деревьев: Осенние работы в Ростове обсудили в администрации Ростова

— Уже этой осенью на улицах и площадях Ростова появятся почти 28 тысяч кустарников: это гортензия, форзиция, спирея, можжевельник и кустарники в живую изгородь — бирючина, барбарис. Для них определено более 60 локаций, — перечислил глава. — Высадим также порядка десяти тысяч многолетних растений: шалфей, хризантемы, злаковые.