Врачи умирали героями в пандемию, а руководство не поднимало зарплаты: Что известно о хищении 1 млрд рублей в больнице № 20 в Петербурге

1 октября самой популярной страницей на официальном сайте Горбольницы № 20 на улице Гастелло неожиданно стал раздел антикоррупции, куда с комментариями пришло с десяток пациентов.
— Не увидел на сайте в вакансиях главврача, но слышал, что он скоро будет нужен. Куда резюме прислать? У вас, я так понял, хорошо платят, — иронизирует один из пользователей.
Соревнования в остроумии начались после утренних новостей, когда ГУ МВД России по Петербургу сообщило о масштабных обысках у руководства медучреждения. Оказалось, за последние три года начальство клиники не только прониклось идеями Чичикова, но и заработало на мертвых душах немыслимый 1 миллиард рублей.
КАК ЭТО РАБОТАЛО.
Следствие только начало разгоняться. По уголовному делу о крупном мошенничестве собираются допросить более 30 человек. По данным на вечер 1 октября, нет ни подозреваемых, ни обвиняемых — нужно время определиться, кто и сколько наворовал. Зато есть понимание, как это все провернули.
— С 2021 года часть руководителей и сотрудников горбольницы фиктивно трудоустраивали своих родственников и знакомых. В медучреждении их оформляли на должности водителей, регистраторов, операторов ЭВМ и уборщиков. При этом они не работали, а зарплату за них получали организаторы криминального бизнеса и их соучастники, — рассказали в полиции.
Среднему медперсоналу в больнице сейчас предлагают зарплату от 35 тысяч рублей. Для сравнения, по данным источника SPB.KP.RU, две мертвые души с 1 июня 2021 года по 1 июня 2024 года заработали не менее 82 миллионов рублей — это 75-летняя бабушка и ее 28-летний внук, которых устроила родственница из начальства больницы. Понятно, что без помощи и покровительства бухгалтерии это было не провернуть.
— Вопросы есть к отделу кадров, главному бухгалтеру, юрисконсульту, заместителям главного врача, самому главврачу Татьяне Суровцевой и мертвым душам, которые тоже были участниками этой схемы, — уточняет источник.
СПОРТКАРЫ, ДОРОГИЕ СУМКИ И КОТТЕДЖИ С БАССЕЙНАМИ.
Обыски по делу прошли в нескольких регионах России, в том числе в Петербурге и Москве. Силовики осмотрели спорткары и наведались в роскошные квартиры, коттеджи и апартаменты сотрудников больницы № 20: кто-то жил в элитном небоскребе «Москва-сити», у кого-то был свой дом с большим участком и личным бассейном, а у других обычные городские «трешки», только с позолоченными люстрами, ванными и гардеробом с сумочками от Dior, Gucci, Louis Vuitton и Dolce & Gabbana по цене от 50 до 650 тысяч рублей.
Вскоре МВД определится со списком подозреваемых и выйдет в суд для избрания им меры пресечения. Главврач медучреждения Татьяна Суровцев пока что не стала защищать себя и подчиненных.
— Я в курсе обысков, но не могу говорить — мне плохо с сердцем, — заявила она SPB.KP.RU.
Суровцева 18 лет руководит больницей. Она акушер-гинеколог и кандидат медицинских наук, лауреат награды «Золотой Лев» в 2020 году в номинации «За подвижническую работу на благо жителей Санкт Петербурга». В период пандемии главврача клиники не хвалил только ленивый — медучреждение на 1,5 года перепрофилировали под красную зону, а ее самоотверженные сотрудники буквально отдавали жизни за спасение больных инфекцией — в память о них на здании больницы висит мемориальная доска.
В 2021 году главврач заработала 5 645 901 рубль, в ее имуществе на тот год был жилой дом размером в 183,6 квадратных метра, а также четыре земельных участка общей площадью почти в 2 гектара (18,4 тысячи квадратных метра). Следующие декларации она не предоставляла — на время проведения спецоперации отчеты поставили на паузу.
«У БОЛЬНИЦЫ ДЕНЕГ НЕТ».
А что думает обычный персонал больницы по поводу новостей? Сюрприз-сюрприз, но почему-то никто из опрошенных редакцией специалистов не удивился обыскам.
— Сразу вспомнилось видеопоздравление от Суровцевой на день медработника, где она говорила, что очень любит и ценит своих сотрудников. Но на деле этой «любви» никто не замечал. У самой всякие дорогие золотые украшения, недешевая машина, процедуры косметолога. Все время в отпусках. А младший медперсонал получал в среднем 25 тысяч рублей. Средний медперсонал — 30−40 тысяч. Это ниже среднего по городу. Просьбы об увеличении зарплаты неоднократно направляли руководству. Естественно, больше денег не давали. Ответ был прост: «У больницы нет денег», — разводят руками сотрудники.
Отсюда и большая текучка молодежи, говорят бывшие медработники больницы на Гастелло.
— Большая часть сотрудников — это студенты медицинских учреждений (средних и высших), после окончания обучения в 95 процентах случаев они находят более престижное место для работы с нормальной оплатой труда. Не увольняются только те, у кого на это личные причины: удобный график, работа у дома, удобно детей из садика или школы забирать. Зарплата устраивала только руководство. Все давно подозревали, что начальство ворует, — сказал SPB.KP.RU один из бывших работников медучреждения, уволившийся несколько месяцев назад.
КСТАТИ.
В прошлом медучреждения были темные пятна. В 2011 году полиция нагрянула в морг больницы на Гастелло и обнаружила, что там фасовали черную и красную икру редких видов рыб. Холодильник со 175 килограммами деликатесов стоял буквально в паре метров от покойников в гробах. Тогда по уголовному делу задержали санитара патологоанатомического отделения и бизнесмена, который арендовал часть здания под продажу ритуальной атрибутики. Они оправдывались, что икра была нужна для новогоднего корпоратива, а руководство больницы не смогло ничего внятно пояснить.
ОФИЦИАЛЬНО.
Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— В рамках расследования уголовного дела проводятся обыски. 36 человек доставлены к следователям для определения их процессуального статуса. Совокупный ущерб бюджету Петербурга может составлять порядка 1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 159 УК РФ (предусматривает до 10 лет колонии. — Прим.ред.).