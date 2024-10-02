Врачи умирали героями в пандемию, а руководство не поднимало зарплаты: Что известно о хищении 1 млрд рублей в больнице № 20 в Петербурге

— Сразу вспомнилось видеопоздравление от Суровцевой на день медработника, где она говорила, что очень любит и ценит своих сотрудников. Но на деле этой «любви» никто не замечал. У самой всякие дорогие золотые украшения, недешевая машина, процедуры косметолога. Все время в отпусках. А младший медперсонал получал в среднем 25 тысяч рублей. Средний медперсонал — 30−40 тысяч. Это ниже среднего по городу. Просьбы об увеличении зарплаты неоднократно направляли руководству. Естественно, больше денег не давали. Ответ был прост: «У больницы нет денег», — разводят руками сотрудники.