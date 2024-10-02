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В Волгоградской области спасают 22-летнюю обезьяну Живчика

Макак Живчик развлекал посетителей одного из волгоградских кафе, потом он стал не нужен прежним хозяевам.

Директор зооцентра «Дино» Анжела Макарова рассказала, что в приют для животных в Краснослободске Живчик попал 25 сентября. Макак раньше жил в кафе, его содержали в открытом вольере. В сентябре ночи стали довольно холодными, Живчик простудился, зоозащитники отпаивали обезьяну лекарствами от ОРВИ и гриппа.

«Живчик — крупная обезьяна, принадлежит к подвиду лапундер, — говорит Анжела Макарова. — Ему 22 года, такие животные, к сожалению, для хозяев просто реквизит. Возможно, он попал в кафе из фотобизнеса».

Зоопарки Живчиком вряд ли заинтересуются из-за немолодого для обезьян этого вида возраста. Скорее всего, он останется в зооцентре. Макака на зиму поместили в карантинный вольер, весной его обеспечат собственной жилплощадью с выходом на улицу.

Живчик всеядный, предпочтение отдает фруктам, йогуртам, сокам из тетрапаков — их он пьет из трубочки. Макак водит дружбу с волонтером Игорем. Волгоградские зоозащитники надеются подружить его с енотами — это единственные обитатели зооцентра, с кем способна поладить обезьяна.

флора и фауна