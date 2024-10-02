В Волгоградской области спасают 22-летнюю обезьяну Живчика

Директор зооцентра «Дино» Анжела Макарова рассказала, что в приют для животных в Краснослободске Живчик попал 25 сентября. Макак раньше жил в кафе, его содержали в открытом вольере. В сентябре ночи стали довольно холодными, Живчик простудился, зоозащитники отпаивали обезьяну лекарствами от ОРВИ и гриппа.