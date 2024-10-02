Дефицит жилья россиянам не грозит из-за активного падения спроса

Госкорпорация попыталась оценить, сколько средств на счетах и вкладах населения могут потенциально быть направлены в будущем на покупку жилья. Рынок депозитов составляет 51 трлн рублей. «Теоретически на эти денежные средства даже без ипотеки можно купить примерно 300 млн кв. м в новостройках при средней цене 171 тысяч рублей за 1 кв. м, по данным Росстата», — говорится в обзоре. Однако из-за неравномерности распределения этих средств между вкладчиками массовый переток невозможен. Так, почти треть всех средств составляют вклады более 10 млн рублей со средним чеком в около 53 млн рублей. Такие граждане, как правило, не нуждаются в улучшении жилищных условий. А 88% вкладов — это вклады до 1 млн рублей со среднем чеком менее 200 тысяч рублей. Этих средств не хватит для оплаты первоначального взноса.