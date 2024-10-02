Дефицит жилья россиянам не грозит из-за активного падения спроса

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В августе на фоне охлаждения спроса на недвижимость начали снижаться риски дефицита предложения, констатирует в еженедельном дайджесте «Рынок жилья и ипотеки» Дом.рф.
Так, в августе продажи жилья в новостройках снизились с 1,9 млн кв. м в июле до 1,7 млн кв. м, что на 30% меньше, чем средний показатель за первое полугодие. Вместе с этим застройщики в прошлом месяце запустили новые проекты на 4,5 млн кв.м (рост на 34% к июлю). За счет запуска новых проектов обеспеченность продаж вернулась к нормальному уровню, «который позволяет восполнять предложение жилья на рынке», — отмечается в обзоре.
За прошлый месяц показатель соотношения распроданности и готовности снизился на 5 процентных пунктов (п.п.), до 83%. Граждане стремились взять ипотеку на льготных условиях в последние месяцы ее действия. «Во многом это [снижение] следствие ажиотажного спроса 2023 — первого полугодия 2024 гг., когда жилье продавалась существенно быстрее, чем строилось», — поясняется в обзоре. Вследствие чего на рынке появился дефицит жилья с высокой и средней степени готовности. Но даже снизившийся показатель в 83% он все еще значительно превышает равновесное значение в размере 70%.
На фоне этого в августе число граждан, опрошенных Дом.рф и ВЦИОМ, которые считают текущий период хорошим для покупки жилья, увеличилось на 2 п.п., до 25%. В 1,6 раза увеличилось также и число граждан, планирующих улучшить свои жилищные условия в ближайший год (40%). При этом со второго квартала сокращается доля респондентов, считающих текущий период времени хорошим для продажи жилья (- 6 п.п., до 43%). Дальнейшее снижение их доли может привести к уменьшению доступных предложений на вторичном рынке.
Госкорпорация попыталась оценить, сколько средств на счетах и вкладах населения могут потенциально быть направлены в будущем на покупку жилья. Рынок депозитов составляет 51 трлн рублей. «Теоретически на эти денежные средства даже без ипотеки можно купить примерно 300 млн кв. м в новостройках при средней цене 171 тысяч рублей за 1 кв. м, по данным Росстата», — говорится в обзоре. Однако из-за неравномерности распределения этих средств между вкладчиками массовый переток невозможен. Так, почти треть всех средств составляют вклады более 10 млн рублей со средним чеком в около 53 млн рублей. Такие граждане, как правило, не нуждаются в улучшении жилищных условий. А 88% вкладов — это вклады до 1 млн рублей со среднем чеком менее 200 тысяч рублей. Этих средств не хватит для оплаты первоначального взноса.
«Потенциальными покупателями жилья в ипотеку могут стать лишь владельцы остальных 11 млн счетов (средний чек 1,1−4,4 млн рублей), на которых размещен 21 трлн рублей», — отмечается в обзоре Дом.рф. Однако поступление этих средств на рынок будет происходить по мере понижения ипотечных ставок.