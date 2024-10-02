Что можно и нельзя делать в Трофимов день 2 октября на Пчелиную девятину

Православная церковь 2 октября вспоминает святых Трофима Синадского, Доримедонта Фригийского, Савватия Антиохийского. В народе принято отмечать Трофимов день. Однако у праздника есть еще одно название — Пчелиная девятина. Все дело в том, что в течение девяти дней после 2 октября следовало подготовить ульи к зимовке.