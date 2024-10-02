Что можно и нельзя делать в Трофимов день 2 октября на Пчелиную девятину

Православная церковь 2 октября вспоминает святых Трофима Синадского, Доримедонта Фригийского, Савватия Антиохийского. В народе принято отмечать Трофимов день. Однако у праздника есть еще одно название — Пчелиная девятина. Все дело в том, что в течение девяти дней после 2 октября следовало подготовить ульи к зимовке.
Что нельзя делать 2 октября
Не следует обижать кого-либо из животных, так как это может грозить болезнями. Запрещено бездельничать. Предки верили, что подобное может спровоцировать финансовые проблемы. Кроме того, не рекомендуется пересчитывать мелкие деньги. Это может грозить потерей денег.
Что можно делать 2 октября
По традиции, в указанный день занимаются подготовкой ульев к зимнему периоду. Также 2 октября принято устраивать медовый праздник. Как правило, на стол подают оладьи и свежий мед. Обязательным в названный день было съесть ложку меда, чтобы укрепить здоровье.
Согласно приметам, теплая погода и туман указывает на то, что остаток осени выдастся комфортным. В том случае, если пчелы залепляют вход, то ждали холодной зимы.