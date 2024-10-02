Взяли под крыло: в России возродили забытую оперу про птиц

Здесь можно сетовать на невезение, злую усмешку судьбы — кто знает, как сложилась бы судьба Браунфельса, эмигрируй он в начале 1930-х в США или хотя бы во Францию? Но, строго говоря, сегодня вряд ли кто-то будет требовать принципиального пересмотра роли Браунфельса в истории: будучи талантливым, профессиональным автором, он, однако, не стремился к новаторству, столь ценимому в XX веке. Скорее, послушно развивал традиции Вагнера и Штрауса. Поэтому решение Георгия Исаакяна извлечь «Птиц» из небытия кажется неожиданным и уж точно очень смелым. Почему именно эта вещь? Ведь двум Рихардам в ту эпоху подражал каждый второй, особенно в Германии. Но режиссер руководствовался явно не только музыкальными соображениями.