Говорит Левитан: каким был обладатель голоса Победы

— Дочке был один годик. Конечно, он писал семье письма, переживал. Но подробностей сообщать не мог, нельзя было раскрывать, где он. Он узнавал, как дела, хватало ли им денег. Времени заниматься семьей не хватало. Потом, когда он уже вернулся, он стал с ними видеться, но всё это проходило в довольно ограниченном и конфиденциальном режиме. Это привело к тому, что с женой Раисой они развелись. Он остался с матерью своей супруги и дочерью. Фактически стал отцом-одиночкой, — говорит правнук диктора.