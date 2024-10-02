ТОТ «Современник»: Владимир Машков объявил планы двух театров

— У меня всё началось с Олега Павловича. В 1989 году я поступил на первые подготовительные курсы, которые открыл Табаков, — рассказал Сергей Юшкевич. — Полгода мы учились. После этих курсов мы могли поступать сразу на конкурс в Школу-студию МХАТ к Олегу Павловичу. Но тогда он продлил еще на год обучение своего курса, который должен был уже получить дипломы. Другие педагоги были мне не очень интересны, и я ушел в Щукинское театральное. Поэтому всё возвращается на круги своя. С Олега Табакова всё началось, к нему и вернулись.