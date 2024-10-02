Масштабные учения в аэропорту Сочи продлятся четыре дня

В аэропорту Сочи 1 октября начались масштабные учения, которые продлятся четыре дня. Сотрудники воздушной гавани совместно со спасателями, медиками и полицейскими отработают навыки пожаротушения. Часть тренировок пройдет в ночное время.
«По легенде учения необходимо спасти пассажиров и членов экипажа, потушить пожар на воздушном судне и провести аварийно-спасательные и неотложные работы на месте условного авиационного происшествия», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Для большей реалистичности учений, будут использованы средства имитации пожара и горючие жидкости. Безопасность участников учений будет контролировать служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов.