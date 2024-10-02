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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 2 октября 2024

До +19 ожидается в Иркутске 2 октября
Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 2 октября 2024 обещает переменную облачность, днем без существенных осадков. Воздух прогреется до +19 градусов, а ночью температура упадет до +4. В Иркутском Гидрометцентре сообщили, что будет небольшой ветер, 5−10 м/с.

Погода в Иркутске 2 октября 2024

— Переменная облачность, местами могут пройти дожди. В Чунском, Казачинско-Ленском районах, ночью и в северных районах, днём в северо-восточных, Нижнеилимском, Усть-Кутском, Киренском районах дождь и мокрый снег, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.

В регионе температура также поднимется до +19, а если солнце так и не выглянет, то до +10. Местами могут быть порывы ветра до 15−20 м/с. Ночью ожидается от +9 до −2. Вот что обещает погода в Иркутске 2 октября 2024.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре ограничат движение транспорта на улице Партизанской.