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Ремонт на улице Солнечной завершили в Братске

Специалисты отремонтировали тротуары.

Источник: Комсомольская правда

В Братске завершили ремонтные работы на одной из самых загруженных улиц Падунского района. Протяженность Солнечной составляет 652 метра, там две полосы движения. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

Специалисты заменили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали тротуары и привели в порядок лестницы. Также заменили бортовой камень, обновили дорожные знаки и нанесли разметку.

— В районе улицы Погодаева на пешеходных зонах рабочие устранили искусственные дорожные неровности, обустроили пешеходное ограждение, отрегулировали люки колодцев и расчистили водопропускной лоток, — рассказывают в пресс-службе администрации.

Все работы выполнены в установленные сроки и соответствуют стандартам.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что шесть жителей Братска решили добровольно отправиться в зону проведения СВО.