Ремонт на улице Солнечной завершили в Братске

В Братске завершили ремонтные работы на одной из самых загруженных улиц Падунского района. Протяженность Солнечной составляет 652 метра, там две полосы движения. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Специалисты заменили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали тротуары и привели в порядок лестницы. Также заменили бортовой камень, обновили дорожные знаки и нанесли разметку.
— В районе улицы Погодаева на пешеходных зонах рабочие устранили искусственные дорожные неровности, обустроили пешеходное ограждение, отрегулировали люки колодцев и расчистили водопропускной лоток, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Все работы выполнены в установленные сроки и соответствуют стандартам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что шесть жителей Братска решили добровольно отправиться в зону проведения СВО.