«Позорище на весь край»: дикая выходка автохама во Владивостоке «ошарашила» народ — кадры

Во Владивостоке мужчина прибегнул к радикальным мерам, чтобы справиться с пробкой на перекрестке улиц Баляева и Луговая. Он положил на дорогу файер, чтобы остановить поток автомобилей, которые объезжали затор через его двор. По словам очевидцев, мужчина был крайне раздражен тем, что из-за встречного потока машин он около 20 минут не мог попасть к себе домой. Информацию опубликовали в tg-канале Vladivostok1ru (18+).