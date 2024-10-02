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«Позорище на весь край»: дикая выходка автохама во Владивостоке «ошарашила» народ — кадры

«Что в голове творится у человека», — реагируют люди в соцсетях.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке мужчина прибегнул к радикальным мерам, чтобы справиться с пробкой на перекрестке улиц Баляева и Луговая. Он положил на дорогу файер, чтобы остановить поток автомобилей, которые объезжали затор через его двор. По словам очевидцев, мужчина был крайне раздражен тем, что из-за встречного потока машин он около 20 минут не мог попасть к себе домой. Информацию опубликовали в tg-канале Vladivostok1ru (18+).

Ситуация стала еще более напряженной, когда некоторые водители, увидев непонятный предмет на дороге, приняли его за петарду и начали избегать этого участка, что только усугубило пробку.

В Сети ситуацию бурно обсуждают владивостокцы:

«Позорище на весь край»;

«Что в голове творится у человека»;

«Я бы тоже испугался».