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В Чунском районе ввели режим ЧС из-за частичной гибели урожая и непогоды

Посевы пострадали на площади 885 гектаров, ущерб составил более 30 миллионов.

Источник: Комсомольская правда

В Чунском районе Иркутской области с 1 октября ввели режим чрезвычайной ситуации. Данные меры необходимы из-за частичной гибели урожая и неблагоприятных погодных условий, влияющих на сельское хозяйство. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации района.

Урожай не могут собрать из-за того, что почва слишком влажная Специальная техника тонет в лужах и не может доехать до поля. На сегодняшний день собрано лишь 37% урожая, хотя в прошлом году за аналогичный период собрали почти 90% сельскохозяйственной продукции.

— Все то, что получилось собрать, частично выкинули. Да и остальное вряд ли сохранится. Посевы полегают, зерно начинает прорастать внутри колоса, появляются болезни культур. Все из-за высокой влажности. Зерно не сможет пережить зиму, его нельзя продать, использовать в качестве семян и корма для животных, — рассказывают в администрации района.

Урожай картофеля заражен фитофторозом, морковь практически не выросла. Так, например, у одного из фермеров во время подъема воды в реке погиб урожай на площади 100 гектаров. Напомним, с 23 июля в районе шли сильные дожди. Запас влаги в почве превысил норму в шесть раз. Установлено, что посевы пострадали на общей площади в 885 гектаров, тем самым был причинении ущерб на сумму более 30 миллионов рублей.

Из-за сложившейся ситуации фермеры будут обязаны вернуть субсидии. Пока непонятно, как будет проходить следующая посевная. Режим ЧС поможет смягчить последствия, можно не возвращать полученные деньги, а также получить дополнительные льготы на покупку семян.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье за незаконную рубку леса нарушители должны выплатить 240 миллионов рублей.