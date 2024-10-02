В Чунском районе ввели режим ЧС из-за частичной гибели урожая и непогоды

Урожай картофеля заражен фитофторозом, морковь практически не выросла. Так, например, у одного из фермеров во время подъема воды в реке погиб урожай на площади 100 гектаров. Напомним, с 23 июля в районе шли сильные дожди. Запас влаги в почве превысил норму в шесть раз. Установлено, что посевы пострадали на общей площади в 885 гектаров, тем самым был причинении ущерб на сумму более 30 миллионов рублей.