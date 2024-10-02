Пособие по уходу за ребенком вырастет в 1,4 раза: сколько получат родители

Сейчас максимальный размер выплат равен 49 123 рубля 12 копеек. То есть в 2025 году эта сумма увеличится в 1,4 раза. В 2026-м она вырастет до 83 021 рублей 18 копеек, а в 2027-м — до 96 613 рублей 75 копеек.