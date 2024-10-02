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Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Приморье

Осадков в регионе прогнозируется меньше многолетних значений.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: PrimaMedia.ru

По данным Примгидромета в октябре в Приморье температуры будут близки к средним многолетним значениям, а вот осадков будет меньше обычного, сообщает ИА PrimaMedia.

«Средняя месячная температура воздуха ожидается +5…+10º, в горных районах +1…+3º, что близко к средним многолетним значениям», — уточняют синоптики.

Судя по картам, теплее всего будет на юге края — в Хасанском районе, до +10°C. А вот осадков больше всего прогнозируется на северо-востоке края — до 75 мм.

Отметим, что в Приморье исторически октябрь может быть как теплым и солнечным, так и холодным и сырым, с ранним установлением снежного покрова. К примеру, в наиболее теплые года абсолютный максимум температуры воздуха достигал +31 °C, а вот абсолютный минимум отмечался в горных районах — до −21 °C, на побережье −6…-10 °С.

«Температурный фон в этом месяце снижается по сравнению с сентябрем на 6−8 градусов и средние месячные температуры воздуха по краю составляют +6…+10 °C, в северных горных районах +2…+4 °С. Переход средних суточных температур через +10 °C отмечается в первой декаде октября, на южном побережье края — во второй. К концу месяца в большинстве районов уже осуществляется переход через +5 °C в сторону понижения», — говорится в исторической справке.

Как уточняют синоптики, за месяц по краю выпадает 50−65 мм, в западных районах около 40 мм, на восточном побережье до 80 мм осадков.

Кстати, самые ранние даты появления снежного покрова отмечались 2—4 октября, а вот на побережье — в последних числах октября — начале ноября.