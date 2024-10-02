Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Приморье

По данным Примгидромета в октябре в Приморье температуры будут близки к средним многолетним значениям, а вот осадков будет меньше обычного, сообщает ИА PrimaMedia.

Судя по картам, теплее всего будет на юге края — в Хасанском районе, до +10°C. А вот осадков больше всего прогнозируется на северо-востоке края — до 75 мм.

Отметим, что в Приморье исторически октябрь может быть как теплым и солнечным, так и холодным и сырым, с ранним установлением снежного покрова. К примеру, в наиболее теплые года абсолютный максимум температуры воздуха достигал +31 °C, а вот абсолютный минимум отмечался в горных районах — до −21 °C, на побережье −6…-10 °С.