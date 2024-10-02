Экс-мэр Владивостока Юрий Копылов предложил преобразить Спортивную: снести хрущевки и построить открытые бассейны

«Я бы снес все хрущевки на Спортивной. Это многострадальный микрорайон, откуда надо людей переселять, и делать это, конечно, за счет города и края. Там и комары, и влага, все время подтапливает подвалы и затапливает дворы», — сказал Юрий Копылов ИА PrimaMedia.
По его мнению, строительство жилых домов здесь нецелесообразно из-за проблем с канализацией и водоотведением. Он предлагает создать стадион и комплекс бассейнов на месте промзоны Борисенко. Для обогрева бассейнов можно использовать вторичную энергию ТЭЦ-2, которая сбрасывает теплую воду в реку Объяснения (аналогичное решение уже успешно реализовано в Уссурийске).
«Отличным местом для такой зоны отдыха станет территория завода ЖБИ2 и других организаций, которые практически прекратили свое существование. Я бы построил несколько крытых и открытых бассейнов, включая детский», — добавил Юрий Копылов.
Ранее сообщалось, что Владивосток, по оценке Росстата, оказался на 25 месте в стране по среднему уровню зарплат: согласно данным ведомства, средний житель дальневосточной столицы получает 94,7 тысячи рублей.