Экс-мэр Владивостока Юрий Копылов предложил преобразить Спортивную: снести хрущевки и построить открытые бассейны

«Я бы снес все хрущевки на Спортивной. Это многострадальный микрорайон, откуда надо людей переселять, и делать это, конечно, за счет города и края. Там и комары, и влага, все время подтапливает подвалы и затапливает дворы», — сказал Юрий Копылов ИА PrimaMedia.