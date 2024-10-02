Выезд из микрорайона Флегонтова на Павла Морозова строят в Хабаровске

В Хабаровске строят проезд, который соединит бульвар Москвитина и улицу Павла Морозова. Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию планируются до конца октября. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Работы выполняются по многочисленным обращениям жителей. Мэр Хабаровска поручил обустроить дополнительный выезд на улицу Павла Морозова на участке от бульвара Москвитина, где находятся многоквартирные дома. На эти цели из муниципального бюджета выделено около 5,5 миллиона рублей. Помимо проезда, построят новый тротуар, пешеходный переход и установят освещение», — рассказал начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Дмитрий Чеверда.
Сейчас на объекте работают специалисты и используется тяжелая техника.
«Наша цель — построить качественную асфальтированную дорогу. Сейчас мы занимаемся подготовкой основания. После этого будет уложен асфальт, затем установим брусчатые тротуары, бордюры и освещение. Это внутриквартальный проезд, удобный как для пешеходов, так и для автомобилистов. Общая длина дороги составит 75 метров», — рассказал генеральный директор компании-подрядчика Сергей Гайер.