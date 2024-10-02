Выезд из микрорайона Флегонтова на Павла Морозова строят в Хабаровске

«Наша цель — построить качественную асфальтированную дорогу. Сейчас мы занимаемся подготовкой основания. После этого будет уложен асфальт, затем установим брусчатые тротуары, бордюры и освещение. Это внутриквартальный проезд, удобный как для пешеходов, так и для автомобилистов. Общая длина дороги составит 75 метров», — рассказал генеральный директор компании-подрядчика Сергей Гайер.