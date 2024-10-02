Отопление включат в Комсомольске в ближайшие дни

В мэрии сообщили, что полностью город начнут отапливать в течение трех-пяти дней. В первую очередь подключат образовательные организации, объекты здравоохранения и социальной инфраструктуры. После этого тепло будут вводить в многоквартирные дома. Жителям верхних этажей рекомендуют стравить воздух из батарей. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации готовы оперативно реагировать на все обращения жителей об аварийном режиме работы систем.