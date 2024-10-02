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Отопление включат в Комсомольске в ближайшие дни

В Комсомольске-на-Амуре будут планируют начать отопительный сезон 3 октября.

Источник: AP 2023

Такое решение принято с учетом прогноза погоды на ближайшие пять дней.

В мэрии сообщили, что полностью город начнут отапливать в течение трех-пяти дней. В первую очередь подключат образовательные организации, объекты здравоохранения и социальной инфраструктуры. После этого тепло будут вводить в многоквартирные дома. Жителям верхних этажей рекомендуют стравить воздух из батарей. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации готовы оперативно реагировать на все обращения жителей об аварийном режиме работы систем.

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