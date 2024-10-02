В Хабаровском крае пересчитают леса

Рослесинфорг проводит повторный сбор данных о лесах в Хабаровском крае. В планах завершить второй цикл государственной инвентаризации лесов до конца 2026 года, сообщили ИА Amurmedia в ФГБУ «Рослесинфорг».
«В этом году согласно государственному зданию будут обследованы 24,1 млн га лесов. Для определения количественных и качественных характеристик лесных насаждений закладывают пробные площади. На выбранных участках специалисты Рослесинфорга производят перечет деревьев, замеряют их возраст и высоту, определяют сортовую принадлежность. Всего в регионе до конца октября будут заложены 384 пробные площади», — отметил директор филиала Рослесинфорга «Поволжский леспроект» Павел Лебедев.
Всего лесные насаждения Хабаровского края будут оценены более чем по 100 показателям, среди них — породный состав, средний возраст, запас древесины и другие важные характеристики.
«Проведение государственной инвентаризации лесов в текущем году позволит получить актуальные данные о лесных насаждениях. Мы сможем выявить процессы, оказывающие негативное влияние на леса и выработать стратегию их рационального использования и защиты. Полученная информация будет использована при лесном планировании, разработке региональных стратегий лесного комплекса, прогнозирования пути рационального использования лесных ресурсов», — добавил директор филиала Рослесинфорга «Дальлеспроект» Игорь Гречин.