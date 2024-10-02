В Хабаровском крае пересчитают леса

«В этом году согласно государственному зданию будут обследованы 24,1 млн га лесов. Для определения количественных и качественных характеристик лесных насаждений закладывают пробные площади. На выбранных участках специалисты Рослесинфорга производят перечет деревьев, замеряют их возраст и высоту, определяют сортовую принадлежность. Всего в регионе до конца октября будут заложены 384 пробные площади», — отметил директор филиала Рослесинфорга «Поволжский леспроект» Павел Лебедев.