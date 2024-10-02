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Более трех тысяч вакансий было представлено на городской ярмарке трудоустройства

Более 30 ведущих работодателей Новосибирской области, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса, представили порядка трех тысяч актуальных вакансий на ярмарке, организованной министерством труда и социального развития региона.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Как рассказал на открытии городской ярмарки трудоустройства заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов, в регионе созданы все возможности для развития карьеры: действуют государственные меры поддержки как соискателей, так и работодателей, создана и развивается система краткосрочного профессионального обучения, более 32 тысяч вакансий открыто для жителей региона. «И сегодня на площадке Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств мы презентуем все возможности региональной службы занятости», — отметил он.

Среди наиболее востребованных профессий — инженеры, операторы станков с программным управлением, монтажники, токари, фрезеровщики, газосварщики, электромонтеры и слесари. Всего около трех тысяч вакансий были предложены ведущими предприятиями Новосибирской области. В ходе работы ярмарки более 900 анкет заполнили соискатели с целью дальнейшего трудоустройства.

Локации ярмарки посетили и участники СВО, для которых специалисты центра занятости населения совместно с работодателями сформировали индивидуальные карьерные траектории с учетом их образования, профессиональной биографии и возможностей здоровья.

занятость