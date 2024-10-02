Более трех тысяч вакансий было представлено на городской ярмарке трудоустройства

Как рассказал на открытии городской ярмарки трудоустройства заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов, в регионе созданы все возможности для развития карьеры: действуют государственные меры поддержки как соискателей, так и работодателей, создана и развивается система краткосрочного профессионального обучения, более 32 тысяч вакансий открыто для жителей региона. «И сегодня на площадке Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств мы презентуем все возможности региональной службы занятости», — отметил он.