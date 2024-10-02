На стеле «Иркутск — город трудовой» весной 2025 восстановят покрытие

— Ранее поверхность шпиля была обработана методом напыления металлом на нержавеющую сталь. Однако со временем покрытие изменило структуру. Подрядчик использовал собственную методику, чтобы выполнить работу, а она не была совершенна. Подобное восстановление на таких объектах провели уже в двух городах России, — рассказывают в администрации города.