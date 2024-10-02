На стеле «Иркутск — город трудовой» весной 2025 восстановят покрытие

В областном центре на 25-метровом шпике стелы «Иркутск — город трудовой» восстановят покрытие. Специалисты начнут работу весной 2025 года, после того как установится хорошая погода. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Ранее поверхность шпиля была обработана методом напыления металлом на нержавеющую сталь. Однако со временем покрытие изменило структуру. Подрядчик использовал собственную методику, чтобы выполнить работу, а она не была совершенна. Подобное восстановление на таких объектах провели уже в двух городах России, — рассказывают в администрации города.
Напомним, открытие стелы провели 1 октября 2022 года в торжественной обстановке. 31-метровой монумент находится в центре транспортного кольца у плотины ГЭС. Подобные памятники установлены в городах страны, которым присвоили почетное звание «Город трудовой доблести».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за частичной гибели урожая в Чунском районе ввели режим ЧС.