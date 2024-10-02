В Подмосковье нашли тело бывшего министра энергетики ЛНР Завизенова

Константин Завизенов родился в Перми в 1974 году. В 1996 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности инженер-химик-технолог. В 1990-е он работал в химической и авиационной промышленности, а в 2000-х перешел в структуры Минэнерго и Минпромэнерго, где руководил департаментом управления инвестиционными программами концерна «Росэнергоатом» и департаментом инвестиционных программ ОАО «Интер РАО ЕЭС». В 2010—2016 годах Завизенов был директором по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «Интер РАО ЕЭС». Последнее место до работы в ЛНР — директор по капительному строительству зарубежных атомных электростанций АО «Атомстройэкспорт».