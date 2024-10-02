Найти путь к свободе: во Владивостоке прошел показ спектакля «Реверс»

«Любой спектакль — это всегда о себе, и нам хотелось поразмышлять о поведении человека в экстремальной ситуации. Руководство дало добро на эту постановку, и все свершилось. В этом году нашему спектаклю семь лет. В постановке принимала участие международная команда. Художником по свету стал легендарный Иоахим Барт из Германии, который работал с Питером Штайном и другими мировыми режиссерами, он лауреат двух “Золотых масок”. Хореографией занималась обладательница “Эмми” Дебра Браун из Канады, у которой более 12 постановок в цирке “Дю Солей”. Композитор Миша Мищенко — минималист, написавший замечательную музыку», — рассказал режиссер спектакля Андрей Кольцов.