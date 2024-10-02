Найти путь к свободе: во Владивостоке прошел показ спектакля «Реверс»

В рамках международного Тихоокеанского театрального фестиваля (18+) прошел показ спектакля «Реверс» (18+) от Московского театра мюзикла. В постановке участвуют профессиональные спортсмены, которые стирают границы между драматическим театром, хореографией и акробатикой, сообщает ИА PrimaMedia.
В этом спектакле у актеров нет слов. Но у зрителей не возникает чувства недосказанности. Все что происходит на сцене понятно людям в зрительном зале.
Действие спектакля происходит в закрытой комнате. 12 человек находятся все время на сцене и пытаются найти выход из сложившейся ситуации. По сути это история о борьбе человека с внешними обстоятельствами и с самим собой. Символы, которые демонстрируют артисты понятны. Все они сопровождаются акробатическими трюками.
«Любой спектакль — это всегда о себе, и нам хотелось поразмышлять о поведении человека в экстремальной ситуации. Руководство дало добро на эту постановку, и все свершилось. В этом году нашему спектаклю семь лет. В постановке принимала участие международная команда. Художником по свету стал легендарный Иоахим Барт из Германии, который работал с Питером Штайном и другими мировыми режиссерами, он лауреат двух “Золотых масок”. Хореографией занималась обладательница “Эмми” Дебра Браун из Канады, у которой более 12 постановок в цирке “Дю Солей”. Композитор Миша Мищенко — минималист, написавший замечательную музыку», — рассказал режиссер спектакля Андрей Кольцов.
«Одна из главных наших целей состоит в том, чтобы зритель задумался. Здесь нет одной четкой линии, чтобы я хотел сказать, и каждый зритель найдет что-то свое. Спектакль невербальный, и любые жесты мы интерпретируем по-своему», — добавил Кольцов.
По ходу спектакля «Реверс» артисты находились в постоянном движении и один акробатический номер сменяется другим. Для одного из эпизода использовалась воздушная лестница, перекладины, было много прыжков. Выполнялись все номера без страховки. Все это делалось для того, чтобы зритель понял, что все что происходит на сцене настоящее, задумался о том как найти путь к свободе.
Отметим, международный Тихоокеанский театральный фестиваль проходит во Владивостоке в третий раз и продлится до 6 октября. Фестиваль организован при поддержке правительства Приморского края и Минкульта Приморья.