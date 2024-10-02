Могла произойти трагедия: маневр вертолета едва не привел к гибели птиц и людей в Дальневосточном морском заповеднике

Пилот Eurocopter AS 355 всего на шестиметровой высоте пролетел над берегом, где кормились птицы, распугал стаю малых колпиц из 150 особей, редких цапель и бакланов. Причем в этот момент за животными наблюдали туристы, в том числе, дети. Редких пернатых обитателей заповедника только чудом не затянуло под винты машины. Произойди это, и погибли бы не только птицы, но могло произойти и крушение самого вертолета с людьми.