Могла произойти трагедия: маневр вертолета едва не привел к гибели птиц и людей в Дальневосточном морском заповеднике

Лихой маневр вертолетчика чуть не стал причиной гибели редчайших птиц в Дальневосточном морском заповеднике. Вторгшемуся на охраняемую территорию пилоту сейчас грозит ответственность за нарушение заповедного режима, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда», под управлением которой находится заповедник.
Пилот Eurocopter AS 355 всего на шестиметровой высоте пролетел над берегом, где кормились птицы, распугал стаю малых колпиц из 150 особей, редких цапель и бакланов. Причем в этот момент за животными наблюдали туристы, в том числе, дети. Редких пернатых обитателей заповедника только чудом не затянуло под винты машины. Произойди это, и погибли бы не только птицы, но могло произойти и крушение самого вертолета с людьми.
Испуганные птицы разлетелись кто куда и после не показывались здесь в течение нескольких дней, а некоторые и вовсе не вернулись в привычное им место обитания.
После маневра пилот приземлился неподалеку от бухты Сивучьей, где намеревался устроить пикник со своим пассажирами. Однако вместо развлечения его ждала скорая встреча с инспекторами заповедника.
Требование предъявить документы пилот, который оказался директором одной из крупнейших вертолетных компаний Приморья, воспринял крайне негативно. Он был не согласен с тем, что нарушил что-либо.
Тем не менее, на него составили протокол за нарушение режима особо охраняемой территории. Причем, как на должностное лицо. Это увеличивает сумму возможного штрафа до 20 тысяч рублей и дает возможность конфисковать орудие совершения правонарушения, которым является вертолет.
«Согласно Положению о заповеднике и Федеральным правилам использования воздушного пространства, пролет самолетов и вертолетов ниже двух километров над акваторией и территорией заповедника запрещен. Данный вертолет летел существенно ниже этого порога. Кроме того, вертолет совершил посадку в охранной зоне заповедника, где запрещена стоянка механических транспортных средств», — подчеркнул Василий Горобейко, начальник сектора «Морской» ФГБУ «Земля леопарда».
Напомним, малая колпица является одной из самых редких птиц планеты — в мире их живет всего около двух тысяч особей. Ранее «КП» подробно рассказывала об этом виде пернатых, встречающихся на самом южном острове России в пределах Дальневосточного морского заповедника — единственном месте в нашей стране, где их можно увидеть в дикой природе.