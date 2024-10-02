Алматинская область подтверждает статус края долгожителей

Всего в области проживает 164 002 пенсионера, среди которых 12 ветеранов Великой Отечественной войны и 2315 тружеников тыла. Государство окружает их заботой: ветераны и инвалиды ВОВ получают социальные выплаты, а к 9 Мая им вручают единовременные пособия.
В Международный день пожилых людей, который отмечается 1 октября, аким области Марат Султангазиев навестил семью долгожителей. Особый интерес у главы региона вызвала история супругов Жакабая Жумагуловича и Турганбаевой Айтансык, которые прожили вместе 60 лет. У юбиляров большая и дружная семья: 5 детей, 14 внуков и 21 правнук. Глава семейства всю жизнь работал на железной дороге, а хранительница очага посвятила себя обучению детей географии. Оба отмечены наградами за добросовестный труд.
«Алматинская область — край долгожителей! Здесь, среди живописных гор и чистого воздуха, долгожители — это не просто статистика, а живая история. Каждый из них — это кладезь мудрости и опыта. Мы обязаны помнить об их неоценимом вкладе в наше общество. Давайте вместе сохраним и приумножим уважение к старшему поколению, ведь их забота о нас — это залог нашего благополучия», — отметил аким области Марат Султангазиев.
Отметим, что в регионе уделяется особое внимание заботе о старшем поколении. Так, для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями работает центр социального обслуживания «Шарапат», где им оказывают необходимую помощь.
Власти региона уверены: секрет долголетия — это не только хорошая генетика, но и правильный образ жизни, любовь близких, активная жизненная позиция.