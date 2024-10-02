Алматинская область подтверждает статус края долгожителей

«Алматинская область — край долгожителей! Здесь, среди живописных гор и чистого воздуха, долгожители — это не просто статистика, а живая история. Каждый из них — это кладезь мудрости и опыта. Мы обязаны помнить об их неоценимом вкладе в наше общество. Давайте вместе сохраним и приумножим уважение к старшему поколению, ведь их забота о нас — это залог нашего благополучия», — отметил аким области Марат Султангазиев.