В Приморье назначили нового председателя Тихоокеанского флотского военного суда

Новым председателем Тихоокеанского флотского военного суда по решению Верховного суда РФ стал Сергей Андриенко. Официальное представление Андриенко губернатору Приморского края Олегу Кожемяко состоялось 1 октября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Карьера Сергея Андриенко началась с срочной службы в Тихоокеанском флоте. После обучения в Военном институте министерства обороны СССР он занимал различные посты в военной юстиции, в том числе заместителя председателя и председателя судебных составов на разных уровнях, последние 11 лет проработав председателем первого Восточного окружного военного суда. Судья Верховного суда РФ Александр Воронов отметил, что Андриенко обладает значительным опытом и уважением среди коллег.
В своем обращении глава Приморья поздравил Андриенко с возвращением на родину, подчеркнул важность его работы в условиях усиленного внимания к Азиатско-Тихоокеанскому региону и выразил надежду на эффективное функционирование судебной системы для укрепления доверия к власти.
В свою очередь Сергей Андриенко обозначив приоритеты на предстоящий период.
«У нас впереди задачи — только поддержание законности и правопорядка, оказание помощи командованию в поддержании этого направления», — заявил новый председатель.
Напомним, в правительстве Приморья появился новый зампред по вопросам ЖКХ и энергетики. Им стал майор ФСБ в запасе Владимир Малюшицкий, последние три года возглавлявший КГУП «Примтеплоэнерго», а до этого руководивший агентством по тарифам.