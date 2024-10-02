В Приморье назначили нового председателя Тихоокеанского флотского военного суда

Карьера Сергея Андриенко началась с срочной службы в Тихоокеанском флоте. После обучения в Военном институте министерства обороны СССР он занимал различные посты в военной юстиции, в том числе заместителя председателя и председателя судебных составов на разных уровнях, последние 11 лет проработав председателем первого Восточного окружного военного суда. Судья Верховного суда РФ Александр Воронов отметил, что Андриенко обладает значительным опытом и уважением среди коллег.