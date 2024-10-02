В Омске хотят срезать грунт на обочинах и сделать их уровень ниже

Мэр города Сергей Шелест рассказал, как идет в Омске уборка прибордюрной части омских дорог. За вчерашние сутки работники Управления дорожного хозяйства и благоустройства города вывезли более 180 тонн грунта. За весь летний период — более 36 тысяч тонн.
Как выяснилось, земля намывается во время осадков и создает грязь и неудобство.
«Дал поручение руководителю предприятия Антону Александровичу Глебову вместе с коллегами из зеленой службы подумать над тем, как победить эту проблему в следующем сезоне, в частности рассмотреть возможность срезки лишнего грунта на возвышениях обочин», — рассказал Сергей Шелест.
Ноу-хау планирую внедрять на городских улицах постепенно.