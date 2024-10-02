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В Омске хотят срезать грунт на обочинах и сделать их уровень ниже

Ноу-хау планируют внедрить в следующем весенне-летнем сезоне.

Источник: Комсомольская правда

Мэр города Сергей Шелест рассказал, как идет в Омске уборка прибордюрной части омских дорог. За вчерашние сутки работники Управления дорожного хозяйства и благоустройства города вывезли более 180 тонн грунта. За весь летний период — более 36 тысяч тонн.

Как выяснилось, земля намывается во время осадков и создает грязь и неудобство.

«Дал поручение руководителю предприятия Антону Александровичу Глебову вместе с коллегами из зеленой службы подумать над тем, как победить эту проблему в следующем сезоне, в частности рассмотреть возможность срезки лишнего грунта на возвышениях обочин», — рассказал Сергей Шелест.

Ноу-хау планирую внедрять на городских улицах постепенно.