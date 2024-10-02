В Новосибирске ребёнок получил компенсацию за травму на опасной площадке

Прокуратура Ленинского района Новосибирска добилась взыскания компенсации в пользу 10-летнего мальчика, который получил травму на детской площадке.
В апреле 2023 года ребёнок, играя на площадке во дворе дома № 3 по ул. Междуреченской, упал с игрового оборудования «Додекаэдр» и получил травму.
«Проверка показала, что техническое состояние игрового оборудования “Додекаэдр” не соответствовало требованиям безопасности», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура обратилась в суд с иском в защиту интересов ребёнка и добилась взыскания с управляющей компании 556 тысяч рублей в качестве компенсации морального и материального вреда, а также штрафа в размере 272 тысяч рублей.
Опасное игровое оборудование было демонтировано.