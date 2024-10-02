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В Новосибирске ребёнок получил компенсацию за травму на опасной площадке

Решение суда ещё не вступило в законную силу, и процесс взыскания денежных средств в пользу несовершеннолетнего находится на контроле в прокуратуре.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Прокуратура Ленинского района Новосибирска добилась взыскания компенсации в пользу 10-летнего мальчика, который получил травму на детской площадке.

В апреле 2023 года ребёнок, играя на площадке во дворе дома № 3 по ул. Междуреченской, упал с игрового оборудования «Додекаэдр» и получил травму.

«Проверка показала, что техническое состояние игрового оборудования “Додекаэдр” не соответствовало требованиям безопасности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура обратилась в суд с иском в защиту интересов ребёнка и добилась взыскания с управляющей компании 556 тысяч рублей в качестве компенсации морального и материального вреда, а также штрафа в размере 272 тысяч рублей.

Опасное игровое оборудование было демонтировано.

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