Ученые поставили эксперимент над космонавтом из Новосибирска

Медики проверили влияние неблагоприятных факторов в космосе на организм космического путешественника.
В земных условиях специалисты подвергают космонавтов различным «испытаниям». Анна Кикина прошла через центрифугу, барокамеру, вестибулярное кресло и ортостол. На голове и руках участника эксперимента закрепляют портативные лазерные анализаторы «Лазма ПФ».
С помощью полученных данных специалисты ЦПК исследуют влияние полета в космосе на микроциркуляцию крови.
«Именно микроциркуляторная дисфункция служит маркером и/или механизмом, который может приводить к сердечно-сосудистым расстройствам», — отмечают в ЦПК.
Ученым удалось получить показатели прохождения крови через ткани организма. Эти данные они смогут сравнить с данными, которые получат после возвращения Анны Кикиной на Землю.
Напомним, что сибирячка собирается вновь покорить космическое пространство в 2026 году. Читайте об этом в материале МК в Новосибирске.