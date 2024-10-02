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Ученые поставили эксперимент над космонавтом из Новосибирска

Уроженка Новосибирска, космонавт Анна Кикина приняла участие в научном эксперименте.

Источник: Роскосмос

Медики проверили влияние неблагоприятных факторов в космосе на организм космического путешественника.

В земных условиях специалисты подвергают космонавтов различным «испытаниям». Анна Кикина прошла через центрифугу, барокамеру, вестибулярное кресло и ортостол. На голове и руках участника эксперимента закрепляют портативные лазерные анализаторы «Лазма ПФ».

С помощью полученных данных специалисты ЦПК исследуют влияние полета в космосе на микроциркуляцию крови.

«Именно микроциркуляторная дисфункция служит маркером и/или механизмом, который может приводить к сердечно-сосудистым расстройствам», — отмечают в ЦПК.

Ученым удалось получить показатели прохождения крови через ткани организма. Эти данные они смогут сравнить с данными, которые получат после возвращения Анны Кикиной на Землю.

Напомним, что сибирячка собирается вновь покорить космическое пространство в 2026 году. Читайте об этом в материале МК в Новосибирске.

наука
здоровье