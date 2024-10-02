Отопительный сезон в Хабаровске стартует 8 октября

Мэр города Сергей Кравчук подчеркнул, что запуск отопления — это сложный и поэтапный процесс, требующий слаженной работы коммунальных служб. Он призвал жителей к терпению, поскольку на полную подачу тепла может потребоваться несколько дней. Коммунальные службы уже готовят систему к запуску, проводя последние проверки и устраняя возможные неполадки, чтобы обеспечить бесперебойное поступление тепла в квартиры хабаровчан.