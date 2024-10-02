Отопительный сезон в Хабаровске стартует 8 октября

В Хабаровске официально объявили о начале отопительного сезона в городе, сообщает пресс-служба администрации города.
Постановление о запуске систем отопления было подписано 1 октября, и уже 8 октября первые объекты будут подключены к теплу. Решение принято в связи с устойчивым понижением температур, что подтвердили прогнозы синоптиков.
Приоритет в подключении тепла отдан объектам социальной сферы — это школы, детские сады, больницы и другие учреждения, где жизненно важно поддерживать комфортные условия для детей, пациентов и персонала. В течение пяти дней с момента старта отопительного сезона тепло начнет поступать и в многоквартирные дома.
Мэр города Сергей Кравчук подчеркнул, что запуск отопления — это сложный и поэтапный процесс, требующий слаженной работы коммунальных служб. Он призвал жителей к терпению, поскольку на полную подачу тепла может потребоваться несколько дней. Коммунальные службы уже готовят систему к запуску, проводя последние проверки и устраняя возможные неполадки, чтобы обеспечить бесперебойное поступление тепла в квартиры хабаровчан.
Важно отметить, что с началом отопительного сезона начинается и период усиленного контроля за работой систем отопления, чтобы избежать аварий и сбоев. В случае возникновения проблем с отоплением жители могут обратиться в управляющие компании или службы ЖКХ для оперативного решения вопросов.