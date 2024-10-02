Кошке из Бурятии по кличке Харли требуется пластика носа

Кошечке из Улан-Удэ требуется пластика носа. Но не для красоты, а чтобы дышать полной грудью. Харли около 5−6 лет. Все это время ее особенность не дает ей нормально жить.
— При вдохе ноздри слипаются и вдох получатся совсем маленький. А на видео слышно, как она хрипит, скрипит и хлюпает этим «некузявым» носом, — рассказывают волонтеры фонда «Собака счастья».
Ласковую породистую кошку нашли в подъезде, где она провела в одиночестве не один день. Кто-то решил отказаться от питомца, обрекая на голод.
Ветеринары заключили, что требуется операция. Также под вопросом пластика мягкого нёба. Это обойдется минимум в 10 000 рублей.