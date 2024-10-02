Жителей просят ничего не предпринимать во время запуска сирен в Омске

"Внимание! Техническая проверка работоспособности системы оповещения населения с включением электросирен и перехватом телерадиовещания будет производиться на территории Омской области 2 октября 2024 года в период с 10 часов 35 минут до 10 часов 40 минут.
Просьба соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий!", — указано в сообщении омского Минрегбезопасности.
Проверка в общей сложности продлится с 10:35 до 10:44.
В частности, с 10:35 до 10:40 запланирован запуск электросирен; а с 10:43 до 10:44 предполагается перерыв вещания телерадиоканалов первого мультиплекса.
«Напомним, что цели проверки — поддержание систем оповещения всех уровней в состоянии постоянной готовности и отработка алгоритма доведения оперативной информации до жителей Омской области», — отметили в омском Минрегбезопасности.
В министерстве добавили, что если Вы услышали сигнал системы оповещения, то нужно включить телевизор, где на первых 10 каналах цифрового тв будет представлена актуальная информация.