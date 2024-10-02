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Жителей просят ничего не предпринимать во время запуска сирен в Омске

Министерство региональной безопасности Омской области во избежание паники напомнило жителям о плановом запуске электросирен: в среду, 2 октября 2024 года, состоится проверка систем экстренного оповещения населения. Жителей попросили сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий.

Источник: SuperOmsk.ru

"Внимание! Техническая проверка работоспособности системы оповещения населения с включением электросирен и перехватом телерадиовещания будет производиться на территории Омской области 2 октября 2024 года в период с 10 часов 35 минут до 10 часов 40 минут.

Просьба соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий!", — указано в сообщении омского Минрегбезопасности.

Проверка в общей сложности продлится с 10:35 до 10:44.

В частности, с 10:35 до 10:40 запланирован запуск электросирен; а с 10:43 до 10:44 предполагается перерыв вещания телерадиоканалов первого мультиплекса.

«Напомним, что цели проверки — поддержание систем оповещения всех уровней в состоянии постоянной готовности и отработка алгоритма доведения оперативной информации до жителей Омской области», — отметили в омском Минрегбезопасности.

В министерстве добавили, что если Вы услышали сигнал системы оповещения, то нужно включить телевизор, где на первых 10 каналах цифрового тв будет представлена актуальная информация.

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