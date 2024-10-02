Мэр Омска распорядился уменьшить уровень обочин

В частности, Сергей Шелест отметил, что во время дождей с прибордюрной части дорог намывается значительная часть грунта. В связи с этим, он распорядился рассмотреть вопрос о том, как можно избавиться от этой проблемы в следующем году. Один из вариантов — срезать лишний грунт на возвышениях обочин. Шелест подчеркнул, что нужно рассмотреть все возможные варианты и принять решение.