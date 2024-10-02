Омские учёные создают новый продукт в линейке зубных гелей

«Я со второго курса заинтересовался направлением, которым наша кафедра занимается уже на протяжении десятков лет и очень рад, что мне выпала возможность внести свой вклад в это дело, — признаётся Николай. — Новое средство создаю путём модификации гелей. Препарат будет двухкомпонентным, он включает в себя средство предварительной очистки зубов, которое инертно и не связывается с эмалью в отличие от обычной зубной пасты. Минерализация от этого становится эффективнее. Вакантные места в эмали не заполняются ионами, зубной пастой и последующий гель, применяемый вторым этапом, будет обладать более результативным действием. Я подал заявку на получение патента».