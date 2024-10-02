Омские учёные создают новый продукт в линейке зубных гелей

В последние годы здоровью зубов и полости рта уделяется особое внимание. Все стремятся иметь красивую улыбку с ровным рядом белоснежных зубов. Такую тенденцию задают звёзды ТВ и интернета, а специалисты в сфере стоматологии стараются подарить и простым людям возможность выглядеть не хуже известных личностей.
Достойная молодёжная смена
В научной лаборатории стоматологического факультета Омского государственного медицинского университета рабочие столы заставлены колбами, баночками, пластиковыми ёмкостями с гелеобразными массами. Здесь кипит работа по созданию новых продуктов в линейке зубных гелей, разработкой которых занимаются представители уже четвёртого поколения учёных.
Гелевых композиций на сегодня 10. Но уже совсем скоро этот ряд пополнится очередным препаратом, над ним сегодня работает пятикурсник ОмГМУ Николай Чумичкин. Его стартап-проект получил грантовую поддержку в размере одного миллиона рублей от Фонда содействия инновациям.
В течение года студенту предстоит создать абсолютно новый продукт, а также основать общество с ограниченной ответственностью, которое он сам и возглавит. Дело серьёзное, нагрузка большая, но молодой человек трудностей не боится, знает, что работает на результат, который принесёт пользу обществу.
«Я со второго курса заинтересовался направлением, которым наша кафедра занимается уже на протяжении десятков лет и очень рад, что мне выпала возможность внести свой вклад в это дело, — признаётся Николай. — Новое средство создаю путём модификации гелей. Препарат будет двухкомпонентным, он включает в себя средство предварительной очистки зубов, которое инертно и не связывается с эмалью в отличие от обычной зубной пасты. Минерализация от этого становится эффективнее. Вакантные места в эмали не заполняются ионами, зубной пастой и последующий гель, применяемый вторым этапом, будет обладать более результативным действием. Я подал заявку на получение патента».
Отметим, что в Омском государственном медицинском университете уделяется большое внимание научно-исследовательской работе студентов.
«Это направление — важнейший компонент процесса подготовки специалиста, способного к самостоятельной инновационно-ориентированной поисковой и исследовательской деятельности, успешному применению научных знаний в практической деятельности, на развитие у обучающихся самостоятельности и инициативы, — отмечают в вузе. — В университете созданы все условия для раскрытия творческих способностей студентов в сфере научной деятельности по нескольким форматам: индивидуальная работа под руководством ведущих преподавателей, работа в рамках научного общества молодых учёных и студентов или временных научных коллективов, создаваемых в вузе, для выполнения научно-исследовательских работ по грантам, договорам с заказчиками
На научном поприще — один не воин
Смелые начинания Николая поддержали родители. Они, кстати, тоже всю жизнь посвятили медицине, и бабушка Коли также врач. Так что, как говорит Николай, сам Бог велел продолжить семейную династию. Они живут и трудятся в Омске — в родном городе созданы все условия для обучения и работы, а также научной деятельности.
Помогают в реализации проекта Николаю наставники — педагоги, научные руководители. Без их помощи не обойтись, на научном поприще — один не воин.
Ведущий научный сотрудник научной лаборатории стоматологического факультета ОмГМУ Галина Скрипкина, несколько лет занимающаяся разработкой гелевых композиций, признаётся, что испытывает гордость от того, что их предыдущим изобретениям присвоен патент, гели пользуются спросом у населения и есть молодые продолжатели этого дела со своими идеями.
Галина Скрипкина признаётся, что испытывает гордость за своего ученика. Фото: АиФ/ Ирина Аксенова.
«Недавно оформили документы и надеемся получить патент на новую разработку — трёхкомпонентный гель с содержанием консервантов для профессионального применения врачами стоматологами на своём приёме. До недавнего времени наши гели были без консервантов, но рынок продиктовал нововведение. Реализация гелевых композиций при транспортировке по РФ и через маркетплейсы затрудняется тем, что сроки хранения продукта без консервантов недостаточно большие — до полугода. Поэтому мы добавили в свой продукт современные консерванты. Сейчас ведутся клинические исследования, связанные с оценкой эффективности такой композиции», — рассказала Галина Скрипкина.
Адаптация под реальные потребности
Актуальность разработок земляков в сфере стоматологии оценил один из омских предпринимателей. Бизнесмен купил у учёных права на патент и создал собственную лабораторию.
«Продукт привлёк меня своей уникальностью и инновационным подходом к профилактике кариеса. Этот гель значительно эффективнее многих аналогов на рынке, — констатирует предприниматель. — Тесное сотрудничество с разработчиками играет ключевую роль в улучшении продукта. Мы постоянно адаптируем продукт под реальные потребности».
Кстати, предприниматель стал победителем федерального конкурса «Создай НАШЕ», обойдя более 5000 участников, что подтверждает актуальность и значимость выпускаемого продукта. Благодаря этому он получил грант от фонда «Молодёжная предпринимательская инициатива» в размере одного миллиона рублей. Полученные средства будут инвестированы в производство.
Один из лучших вузов
Омский медуниверситет — одно из старейших учебных заведений Сибири, в 2020-м году отметивший своё столетие. Сегодня университет является одним из крупнейших медицинских вузов Сибирского региона и России в целом. Здесь выпускают не только отличных врачей, но и учёных. Достаточно сказать, что среди выпускников ОмГМУ более 350 докторов, 1600 кандидатов медицинских, фармацевтических и биологических наук.
Научная лаборатория стоматологического факультета — структурное подразделение ОмГМУ. Здесь на протяжении уже более 30 лет студенты, ординаторы, аспиранты и сотрудники проводят исследовательские работы в сфере клинико-лабораторной диагностики, лечения и профилактики стоматологических заболеваний, занимаются инновационными разработками.
Лаборатория сотрудничает не только с другими факультетами университета, но и с ведущими исследовательскими, образовательными, коммерческими организациями региона и страны.