Новосибирская мэрия пообещала не отменять маршрутку в Академгородок

Однако, как объяснили в мэрии, в связи с отсутствием бюджетных средств для заключения новых муниципальных контрактов и сложной экономической ситуацией в стране эти планы пришлось отложить на более поздний срок. В результате маршрутка № 35 продолжает работу и курсирует в прежнем режиме.