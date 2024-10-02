Новосибирская мэрия пообещала не отменять маршрутку в Академгородок

Мэрия Новосибирска пока не планирует отменять маршрутку № 35, которая соединяет Речной вокзал и остановку «Цветной проезд» в Верхней зоне Академгородка, сообщает со ссылкой на пресс-службу учреждения издание НГС. В конце прошлого года городская администрация обещала отменить этот маршрут в течение 2024 года.
Первоначально было решено не только отменить маршрутку, но и увеличить количество автобусов № 8, которые полностью дублируют путь следования маршрутного такси. Чтобы обеспечить транспортную связь города и Академгородка, автобус планировали перевести в статус магистрального с интервалом движения не более 10 минут.
Однако, как объяснили в мэрии, в связи с отсутствием бюджетных средств для заключения новых муниципальных контрактов и сложной экономической ситуацией в стране эти планы пришлось отложить на более поздний срок. В результате маршрутка № 35 продолжает работу и курсирует в прежнем режиме.
Также в мэрии прояснили ситуацию с маршруткой № 15 «Цветной проезд» — «Метро “Площадь Маркса”». По информации администрации, этот маршрут перестали обслуживать сами перевозчики, а заявки от других не поступили.
Ранее в Новосибирске изменили схему движения двух маршрутных такси. До 10 ноября маршрутки № 14 и 30 будут объезжать участок на улице Добролюбова, где идёт ремонт путепровода.