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Опубликована сводка происшествий за сутки в Красноярском крае

О чрезвычайных ситуациях рассказали в телеграм-канале МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Всего за последний день в Красноярском крае произошло 12 возгораний. Обошлось без погибших и пострадавших.

Так, в поселке Ермолевский сгорели хозяйственные постройки, включая баню и гараж. Причиной стало неправильное пользование печкой.

В поселке Минино тоже загорелась хозпостройка, причина оказалась такая же — нарушение правил пользования печью.

В МЧС напоминают, что печь нужно обязательно проверять на предмет перегаров, чистить дымоход от сажи, убирать золу из топки. Также рядом с печью нельзя хранить легковоспламеняющиеся вещества.

МЧС