Опубликована сводка происшествий за сутки в Красноярском крае

Всего за последний день в Красноярском крае произошло 12 возгораний. Обошлось без погибших и пострадавших.
Так, в поселке Ермолевский сгорели хозяйственные постройки, включая баню и гараж. Причиной стало неправильное пользование печкой.
В поселке Минино тоже загорелась хозпостройка, причина оказалась такая же — нарушение правил пользования печью.
В МЧС напоминают, что печь нужно обязательно проверять на предмет перегаров, чистить дымоход от сажи, убирать золу из топки. Также рядом с печью нельзя хранить легковоспламеняющиеся вещества.