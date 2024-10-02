Красноярские гаишники помогли застрявшему на трассе без бензина водителю микроавтобуса

В ночь с 28 на 29 сентября водитель «Тойоты» заглох рядом с Дивногорском на 66 км автодороги Р-257 «Енисей» и сообщил об этом в дежурную часть. Мужчина пояснил, что во время движения у микроавтобуса закончился бензин.