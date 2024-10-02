Красноярские гаишники помогли застрявшему на трассе без бензина водителю микроавтобуса

Красноярские гаишники помогли застрявшему на федеральной трассе автомобилисту. Об этом рассказали в пресс-службе краевого МВД.
В ночь с 28 на 29 сентября водитель «Тойоты» заглох рядом с Дивногорском на 66 км автодороги Р-257 «Енисей» и сообщил об этом в дежурную часть. Мужчина пояснил, что во время движения у микроавтобуса закончился бензин.
Дорожные полицейские, патрулировавшие трассу, созвонились с водителем, уточнили марку необходимого топлива и заехали на ближайшую заправку. Затем они привезли «дизель» на место и помогли водителю заправить бак.
В ходе разговора выяснилось, что мужчина в компании пяти человек ехал в Красноярск из Кемеровской области, но не рассчитал количество топлива и заглох по пути.
Госавтоинспекторы сопроводили водителя до ближайшей заправки, где он смог пополнить бак автомобиля и продолжить свой путь.