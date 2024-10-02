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Красноярские гаишники помогли застрявшему на трассе без бензина водителю микроавтобуса

Красноярские инспекторы ДПС помогли застрявшему на трассе без топлива водителю микроавтобуса, который вез пассажиров из Кемеровской области.

Красноярские гаишники помогли застрявшему на федеральной трассе автомобилисту. Об этом рассказали в пресс-службе краевого МВД.

В ночь с 28 на 29 сентября водитель «Тойоты» заглох рядом с Дивногорском на 66 км автодороги Р-257 «Енисей» и сообщил об этом в дежурную часть. Мужчина пояснил, что во время движения у микроавтобуса закончился бензин.

Дорожные полицейские, патрулировавшие трассу, созвонились с водителем, уточнили марку необходимого топлива и заехали на ближайшую заправку. Затем они привезли «дизель» на место и помогли водителю заправить бак.

В ходе разговора выяснилось, что мужчина в компании пяти человек ехал в Красноярск из Кемеровской области, но не рассчитал количество топлива и заглох по пути.

Госавтоинспекторы сопроводили водителя до ближайшей заправки, где он смог пополнить бак автомобиля и продолжить свой путь.

ГИБДД