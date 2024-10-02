В Красноярском крае молодым матерям до 23 лет хотят платить по 100 тысяч

Согласно ему, молодые матери, родившие первого ребенка до 23 лет, смогут получить выплату в размере 100 тысяч рублей. Возраст выбран не случайно — в это время женщины завершают обучение в институте. Также получить выплату можно будет и после усыновления ребенка.