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В Роспотребнадзоре рассказали, как применять химпрепараты против насекомых

Прежде следует внимательно прочитать инструкцию.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты краевого Роспотребнадзора рассказали, как применять химические препараты (инсектициды) против насекомых.

Их используют для уничтожения любых членистоногих (мух, комаров, тараканов, муравьев, постельных клопов, блох и др.).

Купив аэрозольное средство, внимательно прочитайте инструкцию по применению, рассчитайте объем, учитывая площадь, которую нужно обработать. Обязательно обратите внимание на меры предосторожности. До обработки прибиритесь в помещении, уберите продукты питания и посуду, бельё, полотенца и средства личной гигиены.

Если есть возможность, отодвиньте на 15−20 см от стен мебель и крупную бытовую технику. Закройте места, куда могут проникнуть насекомые. Затяните сеткой вентиляционные отверстия.

В помещении во время обработки не должно быть людей и животных, двери и окна следует плотно закрыть.

Если решили обработать помещение сами, наденьте очки, респиратор либо маску для лица и резиновые перчатки.

Опрыскивание нужно начинать с дальней комнаты, перемещаясь к выходу.

После окончания тщательно вымыйте руки и лицо и покиньте помещение. Проветривать его необходимо сквозняком. Затем провести влажную уборку, чтобы смыть остатки средства с поверхностей.

Жители села Красная Сопка Красноярского края, где погибли четверо детей от отравления, не верят в версию с дихлофосом.

здоровье