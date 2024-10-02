В Роспотребнадзоре рассказали, как применять химпрепараты против насекомых

Специалисты краевого Роспотребнадзора рассказали, как применять химические препараты (инсектициды) против насекомых.
Их используют для уничтожения любых членистоногих (мух, комаров, тараканов, муравьев, постельных клопов, блох и др.).
Купив аэрозольное средство, внимательно прочитайте инструкцию по применению, рассчитайте объем, учитывая площадь, которую нужно обработать. Обязательно обратите внимание на меры предосторожности. До обработки прибиритесь в помещении, уберите продукты питания и посуду, бельё, полотенца и средства личной гигиены.
Если есть возможность, отодвиньте на 15−20 см от стен мебель и крупную бытовую технику. Закройте места, куда могут проникнуть насекомые. Затяните сеткой вентиляционные отверстия.
В помещении во время обработки не должно быть людей и животных, двери и окна следует плотно закрыть.
Если решили обработать помещение сами, наденьте очки, респиратор либо маску для лица и резиновые перчатки.
Опрыскивание нужно начинать с дальней комнаты, перемещаясь к выходу.
После окончания тщательно вымыйте руки и лицо и покиньте помещение. Проветривать его необходимо сквозняком. Затем провести влажную уборку, чтобы смыть остатки средства с поверхностей.
Жители села Красная Сопка Красноярского края, где погибли четверо детей от отравления, не верят в версию с дихлофосом.