В расписании аэропорта Пермь появились прямые рейсы в Гоа и на Пхукет

Между Пермью и аэропортом индийского штата Гоа самолёты Azur Air будут курсировать с 5 декабря 2024 года по 20 марта 2025 года. Время в пути из Перми до Гоа составит 6 часов 55 минут, из Гоа до Перми — 7 часов 10 минут.