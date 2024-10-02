В расписании аэропорта Пермь появились прямые рейсы в Гоа и на Пхукет

В расписании на сайте международного аэропорта Пермь появились прямые рейсы в аэропорты Пхукет и Гоа.
Полётную программу по обоим направлениям будет выполнять авиакомпания Azur Air. Вылеты на курорты Индии и Таиланда в холодное время года из Перми будут несколько раз в месяц, согласно опубликованному расписанию.
Так, рейсы Пермь — Пхукет (это единственный аэропорт одноимённого тайского острова-курорта) начнутся с 13 ноября 2024 года, время в пути туда составит 8 часов 45−50 минут, обратно — 9 часов 30 минут. Последний вылет (как и прилёт) по имеющейся программе — 25 марта 2025 года.
Между Пермью и аэропортом индийского штата Гоа самолёты Azur Air будут курсировать с 5 декабря 2024 года по 20 марта 2025 года. Время в пути из Перми до Гоа составит 6 часов 55 минут, из Гоа до Перми — 7 часов 10 минут.